نيراس نيجيري إلى ليو روماني

تحويل NGN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٦٫٠٧ ron

1.00000 NGN = 0.00607 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Romanian Leu
1 NGN0.00607 RON
5 NGN0.03034 RON
10 NGN0.06067 RON
20 NGN0.12135 RON
50 NGN0.30336 RON
100 NGN0.60673 RON
250 NGN1.51682 RON
500 NGN3.03363 RON
1000 NGN6.06727 RON
2000 NGN12.13454 RON
5000 NGN30.33635 RON
10000 NGN60.67270 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / النيرة النيجيرية
1 RON164.81900 NGN
5 RON824.09500 NGN
10 RON1648.19000 NGN
20 RON3296.38000 NGN
50 RON8240.95000 NGN
100 RON16481.90000 NGN
250 RON41204.75000 NGN
500 RON82409.50000 NGN
1000 RON164819.00000 NGN
2000 RON329638.00000 NGN
5000 RON824095.00000 NGN
10000 RON1648190.00000 NGN