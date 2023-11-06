5 ليو روماني إلى نيراس نيجيري

تحويل RON إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
844.47 ngn

1.00000 RON = 168.89400 NGN

Mid-market exchange rate at 15:20
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93171.36761.539050.8076241.349950.8980583.2084
1EUR1.073311.467851.651870.86681.44890.9638589.3076
1CAD0.7312080.68127111.125370.5905410.9870940.65666160.8426
1AUD0.649750.6053760.88859810.5247540.877130.58350854.0647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / النيرة النيجيرية
1 RON168.89400 NGN
5 RON844.47000 NGN
10 RON1688.94000 NGN
20 RON3377.88000 NGN
50 RON8444.70000 NGN
100 RON16889.40000 NGN
250 RON42223.50000 NGN
500 RON84447.00000 NGN
1000 RON168894.00000 NGN
2000 RON337788.00000 NGN
5000 RON844470.00000 NGN
10000 RON1688940.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Romanian Leu
1 NGN0.00592 RON
5 NGN0.02960 RON
10 NGN0.05921 RON
20 NGN0.11842 RON
50 NGN0.29604 RON
100 NGN0.59209 RON
250 NGN1.48022 RON
500 NGN2.96044 RON
1000 NGN5.92089 RON
2000 NGN11.84178 RON
5000 NGN29.60445 RON
10000 NGN59.20890 RON