Нигерийские найры в ямайские доллары

Сконвертируйте NGN в JMD по реальному обменному курсу

1 000 ngn
209,10 jmd

1.00000 NGN = 0.20910 JMD

Среднерыночный курс в 1:43 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NGN к JMD

1 мин. назад 1 NGN → 0 JMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861251.075889.15691.458461.676090.959118.5438
1GBP1.161111.2492103.5271.693541.946251.1136121.5327
1USD0.929550.800512182.8751.35571.5580.891417.2372
1INR0.01121620.009659270.012066410.01635840.01879940.0107560.20799

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Ямайский доллар
1 NGN0.20910 JMD
5 NGN1.04551 JMD
10 NGN2.09103 JMD
20 NGN4.18206 JMD
50 NGN10.45515 JMD
100 NGN20.91030 JMD
250 NGN52.27575 JMD
500 NGN104.55150 JMD
1000 NGN209.10300 JMD
2000 NGN418.20600 JMD
5000 NGN1045.51500 JMD
10000 NGN2091.03000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Нигерийская найра
1 JMD4.78233 NGN
5 JMD23.91165 NGN
10 JMD47.82330 NGN
20 JMD95.64660 NGN
50 JMD239.11650 NGN
100 JMD478.23300 NGN
250 JMD1195.58250 NGN
500 JMD2391.16500 NGN
1000 JMD4782.33000 NGN
2000 JMD9564.66000 NGN
5000 JMD23911.65000 NGN
10000 JMD47823.30000 NGN