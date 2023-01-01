نيراس نيجيري إلى دولار جامايكي

تحويل NGN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٠١٫٥١ jmd

1.00000 NGN = 0.20151 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار جامايكي
1 NGN0.20151 JMD
5 NGN1.00753 JMD
10 NGN2.01506 JMD
20 NGN4.03012 JMD
50 NGN10.07530 JMD
100 NGN20.15060 JMD
250 NGN50.37650 JMD
500 NGN100.75300 JMD
1000 NGN201.50600 JMD
2000 NGN403.01200 JMD
5000 NGN1007.53000 JMD
10000 NGN2015.06000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / النيرة النيجيرية
1 JMD4.96263 NGN
5 JMD24.81315 NGN
10 JMD49.62630 NGN
20 JMD99.25260 NGN
50 JMD248.13150 NGN
100 JMD496.26300 NGN
250 JMD1240.65750 NGN
500 JMD2481.31500 NGN
1000 JMD4962.63000 NGN
2000 JMD9925.26000 NGN
5000 JMD24813.15000 NGN
10000 JMD49626.30000 NGN