Nijerya nairasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → JMD çevirin

1.000 ngn
102,71 jmd

1.00000 NGN = 0.10271 JMD

15:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927955.99550.794502134.33730.817.068683.0148
1 EUR1.07775160.34920.856265144.78233.194718.395789.4692
1 PHP0.01785860.016570210.01418872.399070.5500440.3048211.48253
1 GBP1.258651.1678670.47871169.08338.766421.4834104.487

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Nijerya nairasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Jamaika Doları
1 NGN0.10271 JMD
5 NGN0.51354 JMD
10 NGN1.02709 JMD
20 NGN2.05418 JMD
50 NGN5.13545 JMD
100 NGN10.27090 JMD
250 NGN25.67725 JMD
500 NGN51.35450 JMD
1000 NGN102.70900 JMD
2000 NGN205.41800 JMD
5000 NGN513.54500 JMD
10000 NGN1027.09000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Nijerya Nairası
1 JMD9.73629 NGN
5 JMD48.68145 NGN
10 JMD97.36290 NGN
20 JMD194.72580 NGN
50 JMD486.81450 NGN
100 JMD973.62900 NGN
250 JMD2434.07250 NGN
500 JMD4868.14500 NGN
1000 JMD9736.29000 NGN
2000 JMD19472.58000 NGN
5000 JMD48681.45000 NGN
10000 JMD97362.90000 NGN