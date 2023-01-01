1 Nijerya nairasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → JMD çevirin

1 ngn
0,20 jmd

1.00000 NGN = 0.20124 JMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Çevrim kurları Nijerya Nairası / Jamaika Doları
1 NGN0.20124 JMD
5 NGN1.00622 JMD
10 NGN2.01243 JMD
20 NGN4.02486 JMD
50 NGN10.06215 JMD
100 NGN20.12430 JMD
250 NGN50.31075 JMD
500 NGN100.62150 JMD
1000 NGN201.24300 JMD
2000 NGN402.48600 JMD
5000 NGN1006.21500 JMD
10000 NGN2012.43000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Nijerya Nairası
1 JMD4.96912 NGN
5 JMD24.84560 NGN
10 JMD49.69120 NGN
20 JMD99.38240 NGN
50 JMD248.45600 NGN
100 JMD496.91200 NGN
250 JMD1242.28000 NGN
500 JMD2484.56000 NGN
1000 JMD4969.12000 NGN
2000 JMD9938.24000 NGN
5000 JMD24845.60000 NGN
10000 JMD49691.20000 NGN