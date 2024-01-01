10 тысяч нигерийских найр в ямайские доллары
Сконвертируйте NGN в JMD по реальному обменному курсу
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|1 NGN в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1043
|0,1436
|Низкий
|0,0961
|0,0961
|В среднем
|0,1008
|0,1071
|Изменить
|-7.43%
|-32.79%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к JMD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к JMD составил 0,1043, а минимальный — 0,0961. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1008. Изменение курса NGN к JMD в процентном соотношении составило -7.43.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к JMD составил 0,1436, а минимальный — 0,0961. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1071. Изменение курса NGN к JMD в процентном соотношении составило -32.79.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ямайский доллар / Нигерийская найра
|1 JMD
|10,35840 NGN
|5 JMD
|51,79200 NGN
|10 JMD
|103,58400 NGN
|20 JMD
|207,16800 NGN
|50 JMD
|517,92000 NGN
|100 JMD
|1 035,84000 NGN
|250 JMD
|2 589,60000 NGN
|500 JMD
|5 179,20000 NGN
|1000 JMD
|10 358,40000 NGN
|2000 JMD
|20 716,80000 NGN
|5000 JMD
|51 792,00000 NGN
|10000 JMD
|103 584,00000 NGN