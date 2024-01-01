Египетские фунты в нигерийские найры

Сконвертируйте EGP в NGN по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₦34,40 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NGN
1 EGP в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий35,373535,3735
Низкий34,355732,1960
В среднем34,766733,9226
Изменение-0.28%6.11%
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Соотношение 1 EGP к NGN

За последние 30 дней максимальный курс EGP к NGN составил 35,3735, а минимальный — 34,3557. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 34,7667. Изменение курса EGP к NGN в процентном соотношении составило -0.28.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к NGN составил 35,3735, а минимальный — 32,1960. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 33,9226. Изменение курса EGP к NGN в процентном соотношении составило 6.11.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

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EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Нигерийская найра
1 EGP34,39520 NGN
5 EGP171,97600 NGN
10 EGP343,95200 NGN
20 EGP687,90400 NGN
50 EGP1 719,76000 NGN
100 EGP3 439,52000 NGN
250 EGP8 598,80000 NGN
500 EGP17 197,60000 NGN
1000 EGP34 395,20000 NGN
2000 EGP68 790,40000 NGN
5000 EGP171 976,00000 NGN
10000 EGP343 952,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Египетский фунт
1 NGN0,02907 EGP
5 NGN0,14537 EGP
10 NGN0,29074 EGP
20 NGN0,58148 EGP
50 NGN1,45369 EGP
100 NGN2,90738 EGP
250 NGN7,26845 EGP
500 NGN14,53690 EGP
1000 NGN29,07380 EGP
2000 NGN58,14760 EGP
5000 NGN145,36900 EGP
10000 NGN290,73800 EGP