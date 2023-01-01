جنيه مصري إلى نيراس نيجيري

تحويل EGP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٤٬٩٤٨٫٦٠ ngn

1.00000 EGP = 24.94860 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:25 UTC
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EGP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / النيرة النيجيرية
1 EGP24.94860 NGN
5 EGP124.74300 NGN
10 EGP249.48600 NGN
20 EGP498.97200 NGN
50 EGP1247.43000 NGN
100 EGP2494.86000 NGN
250 EGP6237.15000 NGN
500 EGP12474.30000 NGN
1000 EGP24948.60000 NGN
2000 EGP49897.20000 NGN
5000 EGP124743.00000 NGN
10000 EGP249486.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه مصري
1 NGN0.04008 EGP
5 NGN0.20041 EGP
10 NGN0.40082 EGP
20 NGN0.80165 EGP
50 NGN2.00412 EGP
100 NGN4.00824 EGP
250 NGN10.02060 EGP
500 NGN20.04120 EGP
1000 NGN40.08240 EGP
2000 NGN80.16480 EGP
5000 NGN200.41200 EGP
10000 NGN400.82400 EGP