250 نيراس نيجيري إلى جنيه مصري

تحويل NGN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

250 ngn
4.77 egp

1.00000 NGN = 0.01908 EGP

Mid-market exchange rate at 04:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856221.0844589.89041.470571.663270.9574318.45
1 GBP1.1679211.26655104.9851.717511.942561.1182121.5481
1 USD0.922150.789546182.89031.356051.533740.8828517.0132
1 INR0.01112470.00952520.012064110.01635960.01850330.01065080.20525

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه مصري
1 NGN0.01908 EGP
5 NGN0.09538 EGP
10 NGN0.19076 EGP
20 NGN0.38153 EGP
50 NGN0.95382 EGP
100 NGN1.90763 EGP
250 NGN4.76907 EGP
500 NGN9.53815 EGP
1000 NGN19.07630 EGP
2000 NGN38.15260 EGP
5000 NGN95.38150 EGP
10000 NGN190.76300 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / النيرة النيجيرية
1 EGP52.42090 NGN
5 EGP262.10450 NGN
10 EGP524.20900 NGN
20 EGP1048.41800 NGN
50 EGP2621.04500 NGN
100 EGP5242.09000 NGN
250 EGP13105.22500 NGN
500 EGP26210.45000 NGN
1000 EGP52420.90000 NGN
2000 EGP104841.80000 NGN
5000 EGP262104.50000 NGN
10000 EGP524209.00000 NGN