5000 نيراس نيجيري إلى جنيه مصري

تحويل NGN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
95.37 egp

1.00000 NGN = 0.01907 EGP

Mid-market exchange rate at 04:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856221.0844589.89161.470571.663390.9574918.4507
1 GBP1.1679211.26655104.9861.717511.942711.1182821.549
1 USD0.922150.789546182.89141.356051.533860.8829517.0139
1 INR0.01112450.009525070.01206410.01635940.01850450.01065190.205255

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه مصري
1 NGN0.01907 EGP
5 NGN0.09537 EGP
10 NGN0.19074 EGP
20 NGN0.38148 EGP
50 NGN0.95371 EGP
100 NGN1.90742 EGP
250 NGN4.76855 EGP
500 NGN9.53710 EGP
1000 NGN19.07420 EGP
2000 NGN38.14840 EGP
5000 NGN95.37100 EGP
10000 NGN190.74200 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / النيرة النيجيرية
1 EGP52.42680 NGN
5 EGP262.13400 NGN
10 EGP524.26800 NGN
20 EGP1048.53600 NGN
50 EGP2621.34000 NGN
100 EGP5242.68000 NGN
250 EGP13106.70000 NGN
500 EGP26213.40000 NGN
1000 EGP52426.80000 NGN
2000 EGP104853.60000 NGN
5000 EGP262134.00000 NGN
10000 EGP524268.00000 NGN