Mısır lirasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile EGP → NGN çevirin

1.000 egp
49.057 ngn

1.00000 EGP = 49.05700 NGN

02:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0726589.07931.45361.655320.9499718.3437
1 GBP1.1709711.25605104.311.702141.938351.1123921.4801
1 USD0.932250.796147183.0461.355151.543210.8855517.1013
1 INR0.0112260.009586820.012041510.01631810.01858260.01066340.205926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Nijerya Nairası
1 EGP49.05700 NGN
5 EGP245.28500 NGN
10 EGP490.57000 NGN
20 EGP981.14000 NGN
50 EGP2452.85000 NGN
100 EGP4905.70000 NGN
250 EGP12264.25000 NGN
500 EGP24528.50000 NGN
1000 EGP49057.00000 NGN
2000 EGP98114.00000 NGN
5000 EGP245285.00000 NGN
10000 EGP490570.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Mısır Lirası
1 NGN0.02038 EGP
5 NGN0.10192 EGP
10 NGN0.20384 EGP
20 NGN0.40769 EGP
50 NGN1.01922 EGP
100 NGN2.03844 EGP
250 NGN5.09610 EGP
500 NGN10.19220 EGP
1000 NGN20.38440 EGP
2000 NGN40.76880 EGP
5000 NGN101.92200 EGP
10000 NGN203.84400 EGP