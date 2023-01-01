1 Nijerya nairasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile NGN → EGP çevirin

1 ngn
0.04 egp

1.00000 NGN = 0.04012 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 EGP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Çevrim kurları Nijerya Nairası / Mısır Lirası
1 NGN0.04012 EGP
5 NGN0.20059 EGP
10 NGN0.40119 EGP
20 NGN0.80237 EGP
50 NGN2.00594 EGP
100 NGN4.01187 EGP
250 NGN10.02967 EGP
500 NGN20.05935 EGP
1000 NGN40.11870 EGP
2000 NGN80.23740 EGP
5000 NGN200.59350 EGP
10000 NGN401.18700 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Nijerya Nairası
1 EGP24.92600 NGN
5 EGP124.63000 NGN
10 EGP249.26000 NGN
20 EGP498.52000 NGN
50 EGP1246.30000 NGN
100 EGP2492.60000 NGN
250 EGP6231.50000 NGN
500 EGP12463.00000 NGN
1000 EGP24926.00000 NGN
2000 EGP49852.00000 NGN
5000 EGP124630.00000 NGN
10000 EGP249260.00000 NGN