5.000 Mısır lirasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile EGP → NGN çevirin

1,000E£ EGP = 34,66₦ NGN

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 EGP → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,373535,3735
Düşük34,389232,2499
Ortalama34,825734,1253
Değişim0.08%6.35%
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1 EGP → NGN istatistikleri

EGP → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,3735, en düşük 34,3892 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,8257 oldu. EGP → NGN kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

EGP → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,3735, en düşük 32,2499 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,1253 oldu. EGP → NGN kurundaki değişiklik 6.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Nijerya Nairası
1 EGP34,66150 NGN
5 EGP173,30750 NGN
10 EGP346,61500 NGN
20 EGP693,23000 NGN
50 EGP1.733,07500 NGN
100 EGP3.466,15000 NGN
250 EGP8.665,37500 NGN
500 EGP17.330,75000 NGN
1000 EGP34.661,50000 NGN
2000 EGP69.323,00000 NGN
5000 EGP173.307,50000 NGN
10000 EGP346.615,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Mısır Lirası
1 NGN0,02885 EGP
5 NGN0,14425 EGP
10 NGN0,28850 EGP
20 NGN0,57701 EGP
50 NGN1,44252 EGP
100 NGN2,88504 EGP
250 NGN7,21260 EGP
500 NGN14,42520 EGP
1000 NGN28,85040 EGP
2000 NGN57,70080 EGP
5000 NGN144,25200 EGP
10000 NGN288,50400 EGP