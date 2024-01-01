1 нигерийская найра в египетские фунты
Сконвертируйте NGN в EGP по реальному обменному курсу
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|1 NGN в EGP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0320
|0,0448
|Низкий
|0,0297
|0,0297
|В среднем
|0,0310
|0,0328
|Изменить
|-6.62%
|-33.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к EGP
За последние 30 дней максимальный курс NGN к EGP составил 0,0320, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0310. Изменение курса NGN к EGP в процентном соотношении составило -6.62.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к EGP составил 0,0448, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0328. Изменение курса NGN к EGP в процентном соотношении составило -33.47.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Египетский фунт / Нигерийская найра
|1 EGP
|33,52650 NGN
|5 EGP
|167,63250 NGN
|10 EGP
|335,26500 NGN
|20 EGP
|670,53000 NGN
|50 EGP
|1 676,32500 NGN
|100 EGP
|3 352,65000 NGN
|250 EGP
|8 381,62500 NGN
|500 EGP
|16 763,25000 NGN
|1000 EGP
|33 526,50000 NGN
|2000 EGP
|67 053,00000 NGN
|5000 EGP
|167 632,50000 NGN
|10000 EGP
|335 265,00000 NGN