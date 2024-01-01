20 нигерийских найр в египетские фунты

Сконвертируйте NGN в EGP по реальному обменному курсу

20 ngn
0,60 egp

₦1,000 NGN = E£0,02983 EGP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03200,0448
Низкий0,02970,0297
В среднем0,03100,0328
Изменить-6.62%-33.47%
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Соотношение 1 NGN к EGP

За последние 30 дней максимальный курс NGN к EGP составил 0,0320, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0310. Изменение курса NGN к EGP в процентном соотношении составило -6.62.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к EGP составил 0,0448, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0328. Изменение курса NGN к EGP в процентном соотношении составило -33.47.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Египетский фунт
1 NGN0,02983 EGP
5 NGN0,14914 EGP
10 NGN0,29827 EGP
20 NGN0,59654 EGP
50 NGN1,49136 EGP
100 NGN2,98272 EGP
250 NGN7,45680 EGP
500 NGN14,91360 EGP
1000 NGN29,82720 EGP
2000 NGN59,65440 EGP
5000 NGN149,13600 EGP
10000 NGN298,27200 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Нигерийская найра
1 EGP33,52650 NGN
5 EGP167,63250 NGN
10 EGP335,26500 NGN
20 EGP670,53000 NGN
50 EGP1 676,32500 NGN
100 EGP3 352,65000 NGN
250 EGP8 381,62500 NGN
500 EGP16 763,25000 NGN
1000 EGP33 526,50000 NGN
2000 EGP67 053,00000 NGN
5000 EGP167 632,50000 NGN
10000 EGP335 265,00000 NGN