История обменного курса египетский фунт–нигерийские найры

Обменный курс египетских фунта/нигерийские найры сейчас составляет 34,395, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.313% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/нигерийские найры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 35,061, и минимумом, равным 34,387, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.881%.