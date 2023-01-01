Нигерийские найры в гватемальские кетсали

Сконвертируйте NGN в GTQ по реальному обменному курсу

1000 ngn
10.64 gtq

1.00000 NGN = 0.01064 GTQ

Среднерыночный курс в 1:41 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NGN к GTQ

1 мин. назад 1 NGN → 0 GTQ
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.0758589.16271.458691.676430.959118.5494
1GBP1.1610411.24905103.5171.693521.946321.1135521.5356
1USD0.92950.800608182.87651.355851.558240.891517.2416
1INR0.01121550.009660260.012066110.01635990.01880190.0107570.20804

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Гватемальский кетсаль
1 NGN0.01064 GTQ
5 NGN0.05318 GTQ
10 NGN0.10636 GTQ
20 NGN0.21271 GTQ
50 NGN0.53178 GTQ
100 NGN1.06356 GTQ
250 NGN2.65890 GTQ
500 NGN5.31780 GTQ
1000 NGN10.63560 GTQ
2000 NGN21.27120 GTQ
5000 NGN53.17800 GTQ
10000 NGN106.35600 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Нигерийская найра
1 GTQ94.02400 NGN
5 GTQ470.12000 NGN
10 GTQ940.24000 NGN
20 GTQ1880.48000 NGN
50 GTQ4701.20000 NGN
100 GTQ9402.40000 NGN
250 GTQ23506.00000 NGN
500 GTQ47012.00000 NGN
1000 GTQ94024.00000 NGN
2000 GTQ188048.00000 NGN
5000 GTQ470120.00000 NGN
10000 GTQ940240.00000 NGN