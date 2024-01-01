5 000 нигерийских найр в гватемальские кетсали
Сконвертируйте NGN в GTQ по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в GTQ
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0052
|0,0072
|Низкий
|0,0048
|0,0048
|В среднем
|0,0050
|0,0053
|Изменить
|-7.75%
|-33.62%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к GTQ
За последние 30 дней максимальный курс NGN к GTQ составил 0,0052, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0050. Изменение курса NGN к GTQ в процентном соотношении составило -7.75.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к GTQ составил 0,0072, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0053. Изменение курса NGN к GTQ в процентном соотношении составило -33.62.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гватемальские кетсали
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Нигерийская найра
|1 GTQ
|208,53400 NGN
|5 GTQ
|1 042,67000 NGN
|10 GTQ
|2 085,34000 NGN
|20 GTQ
|4 170,68000 NGN
|50 GTQ
|10 426,70000 NGN
|100 GTQ
|20 853,40000 NGN
|250 GTQ
|52 133,50000 NGN
|500 GTQ
|104 267,00000 NGN
|1000 GTQ
|208 534,00000 NGN
|2000 GTQ
|417 068,00000 NGN
|5000 GTQ
|1 042 670,00000 NGN
|10000 GTQ
|2 085 340,00000 NGN