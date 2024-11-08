Австралийские доллары в гватемальские кетсали

Сконвертируйте AUD в GTQ по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Q5,077 GTQ

Среднерыночный курс в 19:30
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График изменения обменного курса AUD к GTQ

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GTQ
1 AUD в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,21935,3511
Низкий5,06695,0669
В среднем5,13615,1948
Изменение-2.19%-0.31%
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Соотношение 1 AUD к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс AUD к GTQ составил 5,2193, а минимальный — 5,0669. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,1361. Изменение курса AUD к GTQ в процентном соотношении составило -2.19.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к GTQ составил 5,3511, а минимальный — 5,0669. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,1948. Изменение курса AUD к GTQ в процентном соотношении составило -0.31.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7551,3921,328
1 GBP1,2911108,9281,2052,167197,1691,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3711,798163,581,491,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Гватемальский кетсаль
1 AUD5,07728 GTQ
5 AUD25,38640 GTQ
10 AUD50,77280 GTQ
20 AUD101,54560 GTQ
50 AUD253,86400 GTQ
100 AUD507,72800 GTQ
250 AUD1 269,32000 GTQ
500 AUD2 538,64000 GTQ
1000 AUD5 077,28000 GTQ
2000 AUD10 154,56000 GTQ
5000 AUD25 386,40000 GTQ
10000 AUD50 772,80000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Австралийский доллар
1 GTQ0,19696 AUD
5 GTQ0,98478 AUD
10 GTQ1,96956 AUD
20 GTQ3,93912 AUD
50 GTQ9,84780 AUD
100 GTQ19,69560 AUD
250 GTQ49,23900 AUD
500 GTQ98,47800 AUD
1000 GTQ196,95600 AUD
2000 GTQ393,91200 AUD
5000 GTQ984,78000 AUD
10000 GTQ1 969,56000 AUD