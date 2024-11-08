Австралийские доллары в гватемальские кетсали
Сконвертируйте AUD в GTQ по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к GTQ
1 AUD = 5,07728 GTQ
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|1 AUD в GTQ
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,2193
|5,3511
|Низкий
|5,0669
|5,0669
|В среднем
|5,1361
|5,1948
|Изменение
|-2.19%
|-0.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к GTQ
За последние 30 дней максимальный курс AUD к GTQ составил 5,2193, а минимальный — 5,0669. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,1361. Изменение курса AUD к GTQ в процентном соотношении составило -2.19.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к GTQ составил 5,3511, а минимальный — 5,0669. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,1948. Изменение курса AUD к GTQ в процентном соотношении составило -0.31.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гватемальские кетсали
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Гватемальский кетсаль
|1 AUD
|5,07728 GTQ
|5 AUD
|25,38640 GTQ
|10 AUD
|50,77280 GTQ
|20 AUD
|101,54560 GTQ
|50 AUD
|253,86400 GTQ
|100 AUD
|507,72800 GTQ
|250 AUD
|1 269,32000 GTQ
|500 AUD
|2 538,64000 GTQ
|1000 AUD
|5 077,28000 GTQ
|2000 AUD
|10 154,56000 GTQ
|5000 AUD
|25 386,40000 GTQ
|10000 AUD
|50 772,80000 GTQ