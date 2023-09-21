دولار أسترالي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل AUD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٬٠٦٣٫٥٢ gtq

1.00000 AUD = 5.06352 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Guatemalan Quetzal
1 AUD5.06352 GTQ
5 AUD25.31760 GTQ
10 AUD50.63520 GTQ
20 AUD101.27040 GTQ
50 AUD253.17600 GTQ
100 AUD506.35200 GTQ
250 AUD1265.88000 GTQ
500 AUD2531.76000 GTQ
1000 AUD5063.52000 GTQ
2000 AUD10127.04000 GTQ
5000 AUD25317.60000 GTQ
10000 AUD50635.20000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أسترالي
1 GTQ0.19749 AUD
5 GTQ0.98745 AUD
10 GTQ1.97491 AUD
20 GTQ3.94982 AUD
50 GTQ9.87455 AUD
100 GTQ19.74910 AUD
250 GTQ49.37275 AUD
500 GTQ98.74550 AUD
1000 GTQ197.49100 AUD
2000 GTQ394.98200 AUD
5000 GTQ987.45500 AUD
10000 GTQ1974.91000 AUD