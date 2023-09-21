فورنت مجري إلى كتزال غواتيمالي
تحويل HUF إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى كتزال غواتيمالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Guatemalan Quetzal
|2000 HUF
|43.18640 GTQ
|5000 HUF
|107.96600 GTQ
|10000 HUF
|215.93200 GTQ
|15000 HUF
|323.89800 GTQ
|20000 HUF
|431.86400 GTQ
|30000 HUF
|647.79600 GTQ
|40000 HUF
|863.72800 GTQ
|50000 HUF
|1079.66000 GTQ
|60000 HUF
|1295.59200 GTQ
|100000 HUF
|2159.32000 GTQ
|150000 HUF
|3238.98000 GTQ
|200000 HUF
|4318.64000 GTQ
|معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Hungarian Forint
|1 GTQ
|46.31090 HUF
|5 GTQ
|231.55450 HUF
|10 GTQ
|463.10900 HUF
|20 GTQ
|926.21800 HUF
|50 GTQ
|2315.54500 HUF
|100 GTQ
|4631.09000 HUF
|250 GTQ
|11577.72500 HUF
|500 GTQ
|23155.45000 HUF
|1000 GTQ
|46310.90000 HUF
|2000 GTQ
|92621.80000 HUF
|5000 GTQ
|231554.50000 HUF
|10000 GTQ
|463109.00000 HUF