جنيه إسترليني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل GBP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٩٬٦٨٢٫٩٩ gtq

1.00000 GBP = 9.68299 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 0:49 UTC
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GBP إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063288.16591.433781.655560.9573518.2062
1GBP1.1581411.23115102.0931.660271.917081.1087521.0822
1USD0.940550.812249182.9251.348551.557150.9004517.124
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626230.01877780.01085860.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Guatemalan Quetzal
1 GBP9.68299 GTQ
5 GBP48.41495 GTQ
10 GBP96.82990 GTQ
20 GBP193.65980 GTQ
50 GBP484.14950 GTQ
100 GBP968.29900 GTQ
250 GBP2420.74750 GTQ
500 GBP4841.49500 GTQ
1000 GBP9682.99000 GTQ
2000 GBP19365.98000 GTQ
5000 GBP48414.95000 GTQ
10000 GBP96829.90000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه استرليني
1 GTQ0.10327 GBP
5 GTQ0.51637 GBP
10 GTQ1.03274 GBP
20 GTQ2.06548 GBP
50 GTQ5.16370 GBP
100 GTQ10.32740 GBP
250 GTQ25.81850 GBP
500 GTQ51.63700 GBP
1000 GTQ103.27400 GBP
2000 GTQ206.54800 GBP
5000 GTQ516.37000 GBP
10000 GTQ1032.74000 GBP