دولار هونغ كونغ إلى كتزال غواتيمالي

تحويل HKD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
1005.76 gtq

1.00000 HKD = 1.00576 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 13:24 UTC
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HKD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54591.437861.662760.964218.3288
1GBP1.152611.22755102.0611.657321.916551.1113421.1263
1USD0.938950.814631183.14171.35011.561280.9053517.2101
1INR0.01129360.00979810.012027710.01623850.01877850.01088920.206997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Guatemalan Quetzal
100 HKD100.57600 GTQ
200 HKD201.15200 GTQ
300 HKD301.72800 GTQ
500 HKD502.88000 GTQ
1000 HKD1005.76000 GTQ
2000 HKD2011.52000 GTQ
2500 HKD2514.40000 GTQ
3000 HKD3017.28000 GTQ
4000 HKD4023.04000 GTQ
5000 HKD5028.80000 GTQ
10000 HKD10057.60000 GTQ
20000 HKD20115.20000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار هونغ كونغ
1 GTQ0.99427 HKD
5 GTQ4.97136 HKD
10 GTQ9.94272 HKD
20 GTQ19.88544 HKD
50 GTQ49.71360 HKD
100 GTQ99.42720 HKD
250 GTQ248.56800 HKD
500 GTQ497.13600 HKD
1000 GTQ994.27200 HKD
2000 GTQ1988.54400 HKD
5000 GTQ4971.36000 HKD
10000 GTQ9942.72000 HKD