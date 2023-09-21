فرنك سويسري إلى كتزال غواتيمالي

تحويل CHF إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٬٧٤١٫٨٠ gtq

1.00000 CHF = 8.74180 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Guatemalan Quetzal
1 CHF8.74180 GTQ
5 CHF43.70900 GTQ
10 CHF87.41800 GTQ
20 CHF174.83600 GTQ
50 CHF437.09000 GTQ
100 CHF874.18000 GTQ
250 CHF2185.45000 GTQ
500 CHF4370.90000 GTQ
1000 CHF8741.80000 GTQ
2000 CHF17483.60000 GTQ
5000 CHF43709.00000 GTQ
10000 CHF87418.00000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الفرنك السويسري
1 GTQ0.11439 CHF
5 GTQ0.57196 CHF
10 GTQ1.14393 CHF
20 GTQ2.28786 CHF
50 GTQ5.71965 CHF
100 GTQ11.43930 CHF
250 GTQ28.59825 CHF
500 GTQ57.19650 CHF
1000 GTQ114.39300 CHF
2000 GTQ228.78600 CHF
5000 GTQ571.96500 CHF
10000 GTQ1143.93000 CHF