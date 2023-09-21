دولار كندي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل CAD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٥٬٨٣٦٫٥٢ gtq

1.00000 CAD = 5.83652 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 0:4 UTC
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CAD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.29021.434741.653650.9577518.1987
1GBP1.1576811.2325102.2051.660861.914271.1087621.0669
1USD0.939250.811359182.9251.347551.553160.8996517.0928
1INR0.01132630.009784250.012059110.01625020.01872970.0108490.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Guatemalan Quetzal
1 CAD5.83652 GTQ
5 CAD29.18260 GTQ
10 CAD58.36520 GTQ
20 CAD116.73040 GTQ
50 CAD291.82600 GTQ
100 CAD583.65200 GTQ
250 CAD1459.13000 GTQ
500 CAD2918.26000 GTQ
1000 CAD5836.52000 GTQ
2000 CAD11673.04000 GTQ
5000 CAD29182.60000 GTQ
10000 CAD58365.20000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار كندي
1 GTQ0.17133 CAD
5 GTQ0.85667 CAD
10 GTQ1.71335 CAD
20 GTQ3.42670 CAD
50 GTQ8.56675 CAD
100 GTQ17.13350 CAD
250 GTQ42.83375 CAD
500 GTQ85.66750 CAD
1000 GTQ171.33500 CAD
2000 GTQ342.67000 CAD
5000 GTQ856.67500 CAD
10000 GTQ1713.35000 CAD