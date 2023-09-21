يوان صيني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل CNY إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬٠٧٦٫٨٦ gtq

1.00000 CNY = 1.07686 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Guatemalan Quetzal
1 CNY1.07686 GTQ
5 CNY5.38430 GTQ
10 CNY10.76860 GTQ
20 CNY21.53720 GTQ
50 CNY53.84300 GTQ
100 CNY107.68600 GTQ
250 CNY269.21500 GTQ
500 CNY538.43000 GTQ
1000 CNY1076.86000 GTQ
2000 CNY2153.72000 GTQ
5000 CNY5384.30000 GTQ
10000 CNY10768.60000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Chinese Yuan RMB
1 GTQ0.92863 CNY
5 GTQ4.64314 CNY
10 GTQ9.28627 CNY
20 GTQ18.57254 CNY
50 GTQ46.43135 CNY
100 GTQ92.86270 CNY
250 GTQ232.15675 CNY
500 GTQ464.31350 CNY
1000 GTQ928.62700 CNY
2000 GTQ1857.25400 CNY
5000 GTQ4643.13500 CNY
10000 GTQ9286.27000 CNY