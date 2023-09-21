شيكل إسرائيلي جديد إلى كتزال غواتيمالي

تحويل ILS إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٠٦١٫٣٨ gtq

1.00000 ILS = 2.06138 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

ILS إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 GTQ
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Guatemalan Quetzal
1 ILS2.06138 GTQ
5 ILS10.30690 GTQ
10 ILS20.61380 GTQ
20 ILS41.22760 GTQ
50 ILS103.06900 GTQ
100 ILS206.13800 GTQ
250 ILS515.34500 GTQ
500 ILS1030.69000 GTQ
1000 ILS2061.38000 GTQ
2000 ILS4122.76000 GTQ
5000 ILS10306.90000 GTQ
10000 ILS20613.80000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Israeli New Sheqel
1 GTQ0.48511 ILS
5 GTQ2.42556 ILS
10 GTQ4.85111 ILS
20 GTQ9.70222 ILS
50 GTQ24.25555 ILS
100 GTQ48.51110 ILS
250 GTQ121.27775 ILS
500 GTQ242.55550 ILS
1000 GTQ485.11100 ILS
2000 GTQ970.22200 ILS
5000 GTQ2425.55500 ILS
10000 GTQ4851.11000 ILS