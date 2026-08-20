5 شيكل إسرائيلي جديد إلى كتزال غواتيمالي

حوّل ILS إلى GTQ بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₪1 ILS = 2.561 GTQ
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ILS إلى GTQ،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ILS إلى GTQ متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ILS إلى GTQ اليوم

ILSGTQ
1 ILS2.56 GTQ
5 ILS12.80 GTQ
10 ILS25.61 GTQ
20 ILS51.22 GTQ
50 ILS128.04 GTQ
100 ILS256.08 GTQ
250 ILS640.19 GTQ
500 ILS1,280.38 GTQ
1000 ILS2,560.75 GTQ
2000 ILS5,121.50 GTQ
5000 ILS12,803.75 GTQ
10000 ILS25,607.50 GTQ
GTQILS
1 GTQ0.39 ILS
5 GTQ1.95 ILS
10 GTQ3.91 ILS
20 GTQ7.81 ILS
50 GTQ19.53 ILS
100 GTQ39.05 ILS
250 GTQ97.63 ILS
500 GTQ195.26 ILS
1000 GTQ390.51 ILS
2000 GTQ781.02 ILS
5000 GTQ1,952.55 ILS
10000 GTQ3,905.10 ILS

الأسئلة الشائعة

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