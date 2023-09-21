يورو إلى كتزال غواتيمالي

تحويل EUR إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٬٣٦٨٫٣٦ gtq

1.00000 EUR = 8.36836 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

EUR إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GTQ
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / Guatemalan Quetzal
1 EUR8.36836 GTQ
5 EUR41.84180 GTQ
10 EUR83.68360 GTQ
20 EUR167.36720 GTQ
50 EUR418.41800 GTQ
100 EUR836.83600 GTQ
250 EUR2092.09000 GTQ
500 EUR4184.18000 GTQ
1000 EUR8368.36000 GTQ
2000 EUR16736.72000 GTQ
5000 EUR41841.80000 GTQ
10000 EUR83683.60000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / اليورو
1 GTQ0.11950 EUR
5 GTQ0.59749 EUR
10 GTQ1.19498 EUR
20 GTQ2.38996 EUR
50 GTQ5.97490 EUR
100 GTQ11.94980 EUR
250 GTQ29.87450 EUR
500 GTQ59.74900 EUR
1000 GTQ119.49800 EUR
2000 GTQ238.99600 EUR
5000 GTQ597.49000 EUR
10000 GTQ1194.98000 EUR