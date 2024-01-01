5 كتزال غواتيمالي إلى يورو

تحويل GTQ إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 gtq
0.59 eur

1.00000 GTQ = 0.11830 EUR

Mid-market exchange rate at 02:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8542051.081789.66651.461761.649810.9538118.531
1 GBP1.1706811.26635104.9731.711281.931441.1166121.6943
1 USD0.924450.789671182.89411.351351.52520.881817.1314
1 INR0.01115240.009526260.012063610.01630210.01839940.01063770.206666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / اليورو
1 GTQ0.11830 EUR
5 GTQ0.59152 EUR
10 GTQ1.18305 EUR
20 GTQ2.36610 EUR
50 GTQ5.91525 EUR
100 GTQ11.83050 EUR
250 GTQ29.57625 EUR
500 GTQ59.15250 EUR
1000 GTQ118.30500 EUR
2000 GTQ236.61000 EUR
5000 GTQ591.52500 EUR
10000 GTQ1183.05000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Guatemalan Quetzal
1 EUR8.45273 GTQ
5 EUR42.26365 GTQ
10 EUR84.52730 GTQ
20 EUR169.05460 GTQ
50 EUR422.63650 GTQ
100 EUR845.27300 GTQ
250 EUR2113.18250 GTQ
500 EUR4226.36500 GTQ
1000 EUR8452.73000 GTQ
2000 EUR16905.46000 GTQ
5000 EUR42263.65000 GTQ
10000 EUR84527.30000 GTQ