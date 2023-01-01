كتزال غواتيمالي إلى يورو

تحويل GTQ إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
119.55 eur

1.00000 GTQ = 0.11955 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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GTQ إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063588.44121.437051.66250.9627518.325
1GBP1.1524711.2256101.9221.656091.91591.1095421.1181
1USD0.94030.815927183.16051.351251.563230.9052517.2308
1INR0.01130690.009811470.012024910.01624870.01879780.01088560.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / اليورو
1 GTQ0.11955 EUR
5 GTQ0.59777 EUR
10 GTQ1.19554 EUR
20 GTQ2.39108 EUR
50 GTQ5.97770 EUR
100 GTQ11.95540 EUR
250 GTQ29.88850 EUR
500 GTQ59.77700 EUR
1000 GTQ119.55400 EUR
2000 GTQ239.10800 EUR
5000 GTQ597.77000 EUR
10000 GTQ1195.54000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Guatemalan Quetzal
1 EUR8.36443 GTQ
5 EUR41.82215 GTQ
10 EUR83.64430 GTQ
20 EUR167.28860 GTQ
50 EUR418.22150 GTQ
100 EUR836.44300 GTQ
250 EUR2091.10750 GTQ
500 EUR4182.21500 GTQ
1000 EUR8364.43000 GTQ
2000 EUR16728.86000 GTQ
5000 EUR41822.15000 GTQ
10000 EUR83644.30000 GTQ