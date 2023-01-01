كتزال غواتيمالي إلى دولار أمريكي

تحويل GTQ إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٢٧٫١٥ usd

1.00000 GTQ = 0.12715 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:59 UTC
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GTQ إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064288.49041.436941.661770.9622518.2972
1GBP1.15311.2272102.0441.657031.91631.1094821.0997
1USD0.939650.814863183.1521.350251.561520.904217.1934
1INR0.01130070.009799680.012026210.01623830.01877920.01087410.206771

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أمريكي
1 GTQ0.12715 USD
5 GTQ0.63573 USD
10 GTQ1.27146 USD
20 GTQ2.54292 USD
50 GTQ6.35730 USD
100 GTQ12.71460 USD
250 GTQ31.78650 USD
500 GTQ63.57300 USD
1000 GTQ127.14600 USD
2000 GTQ254.29200 USD
5000 GTQ635.73000 USD
10000 GTQ1271.46000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Guatemalan Quetzal
1 USD7.86500 GTQ
5 USD39.32500 GTQ
10 USD78.65000 GTQ
20 USD157.30000 GTQ
50 USD393.25000 GTQ
100 USD786.50000 GTQ
250 USD1966.25000 GTQ
500 USD3932.50000 GTQ
1000 USD7865.00000 GTQ
2000 USD15730.00000 GTQ
5000 USD39325.00000 GTQ
10000 USD78650.00000 GTQ