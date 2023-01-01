كتزال غواتيمالي إلى دولار أسترالي

تحويل GTQ إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
198.60 aud

1.00000 GTQ = 0.19860 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:50 UTC
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GTQ إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06488.46481.437361.661980.962718.3348
1GBP1.1527411.2265101.9761.656881.915811.1097421.135
1USD0.939850.815328183.14361.35091.562010.904817.232
1INR0.01130390.009806260.012027410.01624780.01878690.01088240.207256

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أسترالي
1 GTQ0.19860 AUD
5 GTQ0.99301 AUD
10 GTQ1.98603 AUD
20 GTQ3.97206 AUD
50 GTQ9.93015 AUD
100 GTQ19.86030 AUD
250 GTQ49.65075 AUD
500 GTQ99.30150 AUD
1000 GTQ198.60300 AUD
2000 GTQ397.20600 AUD
5000 GTQ993.01500 AUD
10000 GTQ1986.03000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Guatemalan Quetzal
1 AUD5.03517 GTQ
5 AUD25.17585 GTQ
10 AUD50.35170 GTQ
20 AUD100.70340 GTQ
50 AUD251.75850 GTQ
100 AUD503.51700 GTQ
250 AUD1258.79250 GTQ
500 AUD2517.58500 GTQ
1000 AUD5035.17000 GTQ
2000 AUD10070.34000 GTQ
5000 AUD25175.85000 GTQ
10000 AUD50351.70000 GTQ