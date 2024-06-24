تحويل AUD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أسترالي إلى كتزال غواتيمالي

5,000 aud
25,813.55 gtq

A$1.000 AUD = Q5.163 GTQ

Mid-market exchange rate at 13:16
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4570.9311.632159.3651.3681.352
1 GBP1.2671105.7771.182.069201.9871.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.63711.753171.171.4691.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / Guatemalan Quetzal
1 AUD٥٫١٦٢٧١ GTQ
5 AUD٢٥٫٨١٣٥٥ GTQ
10 AUD٥١٫٦٢٧١٠ GTQ
20 AUD١٠٣٫٢٥٤٢٠ GTQ
50 AUD٢٥٨٫١٣٥٥٠ GTQ
100 AUD٥١٦٫٢٧١٠٠ GTQ
250 AUD١٬٢٩٠٫٦٧٧٥٠ GTQ
500 AUD٢٬٥٨١٫٣٥٥٠٠ GTQ
1000 AUD٥٬١٦٢٫٧١٠٠٠ GTQ
2000 AUD١٠٬٣٢٥٫٤٢٠٠٠ GTQ
5000 AUD٢٥٬٨١٣٫٥٥٠٠٠ GTQ
10000 AUD٥١٬٦٢٧٫١٠٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أسترالي
1 GTQ٠٫١٩٣٧٠ AUD
5 GTQ٠٫٩٦٨٤٩ AUD
10 GTQ١٫٩٣٦٩٧ AUD
20 GTQ٣٫٨٧٣٩٤ AUD
50 GTQ٩٫٦٨٤٨٥ AUD
100 GTQ١٩٫٣٦٩٧٠ AUD
250 GTQ٤٨٫٤٢٤٢٥ AUD
500 GTQ٩٦٫٨٤٨٥٠ AUD
1000 GTQ١٩٣٫٦٩٧٠٠ AUD
2000 GTQ٣٨٧٫٣٩٤٠٠ AUD
5000 GTQ٩٦٨٫٤٨٥٠٠ AUD
10000 GTQ١٬٩٣٦٫٩٧٠٠٠ AUD