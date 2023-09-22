دولار نيوزيلندي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل NZD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
4661.79 gtq

1.00000 NZD = 4.66179 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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NZD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436481.663310.964418.364
1GBP1.1528711.22855101.8221.656151.917661.1118321.1722
1USD0.938450.813968182.87951.348051.560910.90517.2335
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626520.01883350.01091950.207934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Guatemalan Quetzal
1 NZD4.66179 GTQ
5 NZD23.30895 GTQ
10 NZD46.61790 GTQ
20 NZD93.23580 GTQ
50 NZD233.08950 GTQ
100 NZD466.17900 GTQ
250 NZD1165.44750 GTQ
500 NZD2330.89500 GTQ
1000 NZD4661.79000 GTQ
2000 NZD9323.58000 GTQ
5000 NZD23308.95000 GTQ
10000 NZD46617.90000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار نيوزيلندي
1 GTQ0.21451 NZD
5 GTQ1.07255 NZD
10 GTQ2.14510 NZD
20 GTQ4.29020 NZD
50 GTQ10.72550 NZD
100 GTQ21.45100 NZD
250 GTQ53.62750 NZD
500 GTQ107.25500 NZD
1000 GTQ214.51000 NZD
2000 GTQ429.02000 NZD
5000 GTQ1072.55000 NZD
10000 GTQ2145.10000 NZD