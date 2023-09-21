دولار أمريكي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل USD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٧٬٨٦٥ gtq

1.00000 USD = 7.86500 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 1:18 UTC
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USD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063488.18241.433941.655610.957618.2108
1GBP1.1578111.2313102.1061.660351.917021.1087221.0861
1USD0.94040.81215182.9251.348451.55690.900517.1251
1INR0.01134010.009793790.012059110.01626110.01877490.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Guatemalan Quetzal
1 USD7.86500 GTQ
5 USD39.32500 GTQ
10 USD78.65000 GTQ
20 USD157.30000 GTQ
50 USD393.25000 GTQ
100 USD786.50000 GTQ
250 USD1966.25000 GTQ
500 USD3932.50000 GTQ
1000 USD7865.00000 GTQ
2000 USD15730.00000 GTQ
5000 USD39325.00000 GTQ
10000 USD78650.00000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أمريكي
1 GTQ0.12715 USD
5 GTQ0.63573 USD
10 GTQ1.27146 USD
20 GTQ2.54292 USD
50 GTQ6.35730 USD
100 GTQ12.71460 USD
250 GTQ31.78650 USD
500 GTQ63.57300 USD
1000 GTQ127.14600 USD
2000 GTQ254.29200 USD
5000 GTQ635.73000 USD
10000 GTQ1271.46000 USD