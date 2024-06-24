تحويل USD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أمريكي إلى كتزال غواتيمالي

1,000 usd
7,767.59 gtq

$1.000 USD = Q7.768 GTQ

Mid-market exchange rate at 01:11
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63811.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7010.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7260.99116.62610.6830.5785.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / Guatemalan Quetzal
1 USD٧٫٧٦٧٥٩ GTQ
5 USD٣٨٫٨٣٧٩٥ GTQ
10 USD٧٧٫٦٧٥٩٠ GTQ
20 USD١٥٥٫٣٥١٨٠ GTQ
50 USD٣٨٨٫٣٧٩٥٠ GTQ
100 USD٧٧٦٫٧٥٩٠٠ GTQ
250 USD١٬٩٤١٫٨٩٧٥٠ GTQ
500 USD٣٬٨٨٣٫٧٩٥٠٠ GTQ
1000 USD٧٬٧٦٧٫٥٩٠٠٠ GTQ
2000 USD١٥٬٥٣٥٫١٨٠٠٠ GTQ
5000 USD٣٨٬٨٣٧٫٩٥٠٠٠ GTQ
10000 USD٧٧٬٦٧٥٫٩٠٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أمريكي
1 GTQ٠٫١٢٨٧٤ USD
5 GTQ٠٫٦٤٣٧٠ USD
10 GTQ١٫٢٨٧٤٠ USD
20 GTQ٢٫٥٧٤٨٠ USD
50 GTQ٦٫٤٣٧٠٠ USD
100 GTQ١٢٫٨٧٤٠٠ USD
250 GTQ٣٢٫١٨٥٠٠ USD
500 GTQ٦٤٫٣٧٠٠٠ USD
1000 GTQ١٢٨٫٧٤٠٠٠ USD
2000 GTQ٢٥٧٫٤٨٠٠٠ USD
5000 GTQ٦٤٣٫٧٠٠٠٠ USD
10000 GTQ١٬٢٨٧٫٤٠٠٠٠ USD