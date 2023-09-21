ريال برازيلي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل BRL إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٬٦١١٫٦١ gtq

1.00000 BRL = 1.61161 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45141.434881.658970.9576518.2138
1GBP1.1579411.232102.4271.66161.92111.108921.0916
1USD0.939950.811688183.13881.34871.559330.900217.1198
1INR0.01130560.009763050.012028110.01622230.01875580.01082770.205918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Guatemalan Quetzal
1 BRL1.61161 GTQ
5 BRL8.05805 GTQ
10 BRL16.11610 GTQ
20 BRL32.23220 GTQ
50 BRL80.58050 GTQ
100 BRL161.16100 GTQ
250 BRL402.90250 GTQ
500 BRL805.80500 GTQ
1000 BRL1611.61000 GTQ
2000 BRL3223.22000 GTQ
5000 BRL8058.05000 GTQ
10000 BRL16116.10000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الريال البرازيلي
1 GTQ0.62050 BRL
5 GTQ3.10248 BRL
10 GTQ6.20496 BRL
20 GTQ12.40992 BRL
50 GTQ31.02480 BRL
100 GTQ62.04960 BRL
250 GTQ155.12400 BRL
500 GTQ310.24800 BRL
1000 GTQ620.49600 BRL
2000 GTQ1240.99200 BRL
5000 GTQ3102.48000 BRL
10000 GTQ6204.96000 BRL