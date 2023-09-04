20 ريال برازيلي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل BRL إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ brl
٣١٫٨٣ gtq

1.00000 BRL = 1.59162 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 1:33 UTC
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BRL إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.111.465191.669090.953918.3957
1GBP1.1686311.2597104.1391.712311.95061.1147621.4983
1USD0.927750.79384182.671.35931.548470.8849517.0662
1INR0.01122210.009602510.012096310.01644250.01873070.01070460.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Guatemalan Quetzal
1 BRL1.59162 GTQ
5 BRL7.95810 GTQ
10 BRL15.91620 GTQ
20 BRL31.83240 GTQ
50 BRL79.58100 GTQ
100 BRL159.16200 GTQ
250 BRL397.90500 GTQ
500 BRL795.81000 GTQ
1000 BRL1591.62000 GTQ
2000 BRL3183.24000 GTQ
5000 BRL7958.10000 GTQ
10000 BRL15916.20000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الريال البرازيلي
1 GTQ0.62829 BRL
5 GTQ3.14146 BRL
10 GTQ6.28292 BRL
20 GTQ12.56584 BRL
50 GTQ31.41460 BRL
100 GTQ62.82920 BRL
250 GTQ157.07300 BRL
500 GTQ314.14600 BRL
1000 GTQ628.29200 BRL
2000 GTQ1256.58400 BRL
5000 GTQ3141.46000 BRL
10000 GTQ6282.92000 BRL