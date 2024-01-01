1 كتزال غواتيمالي إلى دولار أمريكي

تحويل GTQ إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1 gtq
0.13 usd

1.00000 GTQ = 0.12797 USD

Mid-market exchange rate at 03:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854591.0817589.65361.461991.650020.9537918.5321
1 GBP1.1701511.2658104.9071.710731.930751.1160821.6852
1 USD0.924450.790014182.87831.35151.525320.8817517.1316
1 INR0.0111540.009532220.012065910.0163070.01840430.01063910.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار أمريكي
1 GTQ0.12797 USD
5 GTQ0.63984 USD
10 GTQ1.27968 USD
20 GTQ2.55936 USD
50 GTQ6.39840 USD
100 GTQ12.79680 USD
250 GTQ31.99200 USD
500 GTQ63.98400 USD
1000 GTQ127.96800 USD
2000 GTQ255.93600 USD
5000 GTQ639.84000 USD
10000 GTQ1279.68000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Guatemalan Quetzal
1 USD7.81448 GTQ
5 USD39.07240 GTQ
10 USD78.14480 GTQ
20 USD156.28960 GTQ
50 USD390.72400 GTQ
100 USD781.44800 GTQ
250 USD1953.62000 GTQ
500 USD3907.24000 GTQ
1000 USD7814.48000 GTQ
2000 USD15628.96000 GTQ
5000 USD39072.40000 GTQ
10000 USD78144.80000 GTQ