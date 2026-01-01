كتزال غواتيمالي إلى راند جنوب إفريقي

حوّل GTQ إلى ZAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 2.132 ZAR

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى ZAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى ZAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى ZAR اليوم

GTQZAR
1 GTQ2.13 ZAR
5 GTQ10.66 ZAR
10 GTQ21.32 ZAR
20 GTQ42.64 ZAR
50 GTQ106.59 ZAR
100 GTQ213.17 ZAR
250 GTQ532.94 ZAR
500 GTQ1,065.88 ZAR
1000 GTQ2,131.75 ZAR
2000 GTQ4,263.50 ZAR
5000 GTQ10,658.75 ZAR
10000 GTQ21,317.50 ZAR
ZARGTQ
1 ZAR0.47 GTQ
5 ZAR2.35 GTQ
10 ZAR4.69 GTQ
20 ZAR9.38 GTQ
50 ZAR23.45 GTQ
100 ZAR46.91 GTQ
250 ZAR117.27 GTQ
500 ZAR234.55 GTQ
1000 ZAR469.10 GTQ
2000 ZAR938.20 GTQ
5000 ZAR2,345.49 GTQ
10000 ZAR4,690.98 GTQ

الأسئلة الشائعة

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