Guatemala quetzalından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile GTQ → ZAR çevirin

1.000 gtq
2.442,31 zar

1.00000 GTQ = 2.44231 ZAR

04:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.0725589.03431.452931.654150.9496818.3333
1 GBP1.1713211.25625104.2841.701781.937461.1123821.4733
1 USD0.932350.79602183.01181.354651.542260.8854517.0932
1 INR0.01123160.009589240.012046510.01631880.01857880.01066660.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guatemala quetzalı için en iyi döviz çiftleri

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Güney Afrika Randı
1 GTQ2.44231 ZAR
5 GTQ12.21155 ZAR
10 GTQ24.42310 ZAR
20 GTQ48.84620 ZAR
50 GTQ122.11550 ZAR
100 GTQ244.23100 ZAR
250 GTQ610.57750 ZAR
500 GTQ1221.15500 ZAR
1000 GTQ2442.31000 ZAR
2000 GTQ4884.62000 ZAR
5000 GTQ12211.55000 ZAR
10000 GTQ24423.10000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Guatemala Quetzalı
1 ZAR0.40945 GTQ
5 ZAR2.04724 GTQ
10 ZAR4.09448 GTQ
20 ZAR8.18896 GTQ
50 ZAR20.47240 GTQ
100 ZAR40.94480 GTQ
250 ZAR102.36200 GTQ
500 ZAR204.72400 GTQ
1000 ZAR409.44800 GTQ
2000 ZAR818.89600 GTQ
5000 ZAR2047.24000 GTQ
10000 ZAR4094.48000 GTQ