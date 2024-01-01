5.000 Güney Afrika randından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile ZAR → GTQ çevirin

5.000 zar
2.119,16 gtq

1,000R ZAR = 0,4238Q GTQ

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → GTQ çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43220,4327
Düşük0,42040,4096
Ortalama0,42600,4235
Değişim-0.35%1.11%
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1 ZAR → GTQ istatistikleri

ZAR → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4322, en düşük 0,4204 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4260 oldu. ZAR → GTQ kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

ZAR → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4327, en düşük 0,4096 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4235 oldu. ZAR → GTQ kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Guatemala Quetzalı
1 ZAR0,42383 GTQ
5 ZAR2,11916 GTQ
10 ZAR4,23831 GTQ
20 ZAR8,47662 GTQ
50 ZAR21,19155 GTQ
100 ZAR42,38310 GTQ
250 ZAR105,95775 GTQ
500 ZAR211,91550 GTQ
1000 ZAR423,83100 GTQ
2000 ZAR847,66200 GTQ
5000 ZAR2.119,15500 GTQ
10000 ZAR4.238,31000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Güney Afrika Randı
1 GTQ2,35943 ZAR
5 GTQ11,79715 ZAR
10 GTQ23,59430 ZAR
20 GTQ47,18860 ZAR
50 GTQ117,97150 ZAR
100 GTQ235,94300 ZAR
250 GTQ589,85750 ZAR
500 GTQ1.179,71500 ZAR
1000 GTQ2.359,43000 ZAR
2000 GTQ4.718,86000 ZAR
5000 GTQ11.797,15000 ZAR
10000 GTQ23.594,30000 ZAR