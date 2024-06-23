تحويل EUR إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

ألف يورو إلى كتزال غواتيمالي

1,000 eur
8,306.26 gtq

€1.000 EUR = Q8.306 GTQ

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Guatemalan Quetzal
1 EUR٨٫٣٠٦٢٦ GTQ
5 EUR٤١٫٥٣١٣٠ GTQ
10 EUR٨٣٫٠٦٢٦٠ GTQ
20 EUR١٦٦٫١٢٥٢٠ GTQ
50 EUR٤١٥٫٣١٣٠٠ GTQ
100 EUR٨٣٠٫٦٢٦٠٠ GTQ
250 EUR٢٬٠٧٦٫٥٦٥٠٠ GTQ
500 EUR٤٬١٥٣٫١٣٠٠٠ GTQ
1000 EUR٨٬٣٠٦٫٢٦٠٠٠ GTQ
2000 EUR١٦٬٦١٢٫٥٢٠٠٠ GTQ
5000 EUR٤١٬٥٣١٫٣٠٠٠٠ GTQ
10000 EUR٨٣٬٠٦٢٫٦٠٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / اليورو
1 GTQ٠٫١٢٠٣٩ EUR
5 GTQ٠٫٦٠١٩٦ EUR
10 GTQ١٫٢٠٣٩١ EUR
20 GTQ٢٫٤٠٧٨٢ EUR
50 GTQ٦٫٠١٩٥٥ EUR
100 GTQ١٢٫٠٣٩١٠ EUR
250 GTQ٣٠٫٠٩٧٧٥ EUR
500 GTQ٦٠٫١٩٥٥٠ EUR
1000 GTQ١٢٠٫٣٩١٠٠ EUR
2000 GTQ٢٤٠٫٧٨٢٠٠ EUR
5000 GTQ٦٠١٫٩٥٥٠٠ EUR
10000 GTQ١٬٢٠٣٫٩١٠٠٠ EUR