50 كتزال غواتيمالي إلى يورو

تحويل GTQ إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 gtq
5.92 eur

1.00000 GTQ = 0.11831 EUR

Mid-market exchange rate at 02:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8542051.081789.66521.461761.649810.9538318.5308
1 GBP1.1706811.26635104.9711.711281.931441.1166321.6941
1 USD0.924450.789671182.89291.351351.52520.881817.1312
1 INR0.01115260.00952640.012063810.01630240.01839970.01063780.206667

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / اليورو
1 GTQ0.11831 EUR
5 GTQ0.59154 EUR
10 GTQ1.18309 EUR
20 GTQ2.36618 EUR
50 GTQ5.91545 EUR
100 GTQ11.83090 EUR
250 GTQ29.57725 EUR
500 GTQ59.15450 EUR
1000 GTQ118.30900 EUR
2000 GTQ236.61800 EUR
5000 GTQ591.54500 EUR
10000 GTQ1183.09000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Guatemalan Quetzal
1 EUR8.45245 GTQ
5 EUR42.26225 GTQ
10 EUR84.52450 GTQ
20 EUR169.04900 GTQ
50 EUR422.62250 GTQ
100 EUR845.24500 GTQ
250 EUR2113.11250 GTQ
500 EUR4226.22500 GTQ
1000 EUR8452.45000 GTQ
2000 EUR16904.90000 GTQ
5000 EUR42262.25000 GTQ
10000 EUR84524.50000 GTQ