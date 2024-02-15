Yeni İsrail şekelinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile ILS → GTQ çevirin

1.000 ils
2.135,66 gtq

1.00000 ILS = 2.13566 GTQ

06:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07381.453321.653310.9494918.3345
1 GBP1.1713511.25685104.3361.702341.936591.1121921.4759
1 USD0.931950.79564183.01381.354451.540830.8848517.0871
1 INR0.01122660.009584430.012046210.0163160.01856120.01065910.205834

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Yeni İsrail şekelinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Guatemala Quetzalı
1 ILS2.13566 GTQ
5 ILS10.67830 GTQ
10 ILS21.35660 GTQ
20 ILS42.71320 GTQ
50 ILS106.78300 GTQ
100 ILS213.56600 GTQ
250 ILS533.91500 GTQ
500 ILS1067.83000 GTQ
1000 ILS2135.66000 GTQ
2000 ILS4271.32000 GTQ
5000 ILS10678.30000 GTQ
10000 ILS21356.60000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Yeni İsrail Şekeli
1 GTQ0.46824 ILS
5 GTQ2.34120 ILS
10 GTQ4.68240 ILS
20 GTQ9.36480 ILS
50 GTQ23.41200 ILS
100 GTQ46.82400 ILS
250 GTQ117.06000 ILS
500 GTQ234.12000 ILS
1000 GTQ468.24000 ILS
2000 GTQ936.48000 ILS
5000 GTQ2341.20000 ILS
10000 GTQ4682.40000 ILS