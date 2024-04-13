Çek Cumhuriyeti korunasından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile CZK → GTQ çevirin

10.000 czk
3.271,04 gtq

1,000 CZK = 0,3271 GTQ

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Guatemala Quetzalı
1 CZK0,32710 GTQ
5 CZK1,63552 GTQ
10 CZK3,27104 GTQ
20 CZK6,54208 GTQ
50 CZK16,35520 GTQ
100 CZK32,71040 GTQ
250 CZK81,77600 GTQ
500 CZK163,55200 GTQ
1000 CZK327,10400 GTQ
2000 CZK654,20800 GTQ
5000 CZK1.635,52000 GTQ
10000 CZK3.271,04000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 GTQ3,05713 CZK
5 GTQ15,28565 CZK
10 GTQ30,57130 CZK
20 GTQ61,14260 CZK
50 GTQ152,85650 CZK
100 GTQ305,71300 CZK
250 GTQ764,28250 CZK
500 GTQ1.528,56500 CZK
1000 GTQ3.057,13000 CZK
2000 GTQ6.114,26000 CZK
5000 GTQ15.285,65000 CZK
10000 GTQ30.571,30000 CZK