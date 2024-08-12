1 يوان صيني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل CNY إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
1.08 gtq

¥1.000 CNY = Q1.079 GTQ

Mid-market exchange rate at 08:49
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CNY إلى GTQ مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7831.51683.9651.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1740.965
1 EUR1.0928.5121.49910.8551.65691.6721.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Guatemalan Quetzal
1 CNY١٫٠٧٩٠٩ GTQ
5 CNY٥٫٣٩٥٤٥ GTQ
10 CNY١٠٫٧٩٠٩٠ GTQ
20 CNY٢١٫٥٨١٨٠ GTQ
50 CNY٥٣٫٩٥٤٥٠ GTQ
100 CNY١٠٧٫٩٠٩٠٠ GTQ
250 CNY٢٦٩٫٧٧٢٥٠ GTQ
500 CNY٥٣٩٫٥٤٥٠٠ GTQ
1000 CNY١٬٠٧٩٫٠٩٠٠٠ GTQ
2000 CNY٢٬١٥٨٫١٨٠٠٠ GTQ
5000 CNY٥٬٣٩٥٫٤٥٠٠٠ GTQ
10000 CNY١٠٬٧٩٠٫٩٠٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Chinese Yuan RMB
1 GTQ٠٫٩٢٦٧١ CNY
5 GTQ٤٫٦٣٣٥٤ CNY
10 GTQ٩٫٢٦٧٠٨ CNY
20 GTQ١٨٫٥٣٤١٦ CNY
50 GTQ٤٦٫٣٣٥٤٠ CNY
100 GTQ٩٢٫٦٧٠٨٠ CNY
250 GTQ٢٣١٫٦٧٧٠٠ CNY
500 GTQ٤٦٣٫٣٥٤٠٠ CNY
1000 GTQ٩٢٦٫٧٠٨٠٠ CNY
2000 GTQ١٬٨٥٣٫٤١٦٠٠ CNY
5000 GTQ٤٬٦٣٣٫٥٤٠٠٠ CNY
10000 GTQ٩٬٢٦٧٫٠٨٠٠٠ CNY