تحويل CAD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار كندي إلى كتزال غواتيمالي

1 cad
5.68 gtq

C$1.000 CAD = Q5.680 GTQ

Mid-market exchange rate at 09:46
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4560.9320.789279.321.5037.26158.813
1 INR0.01210.0110.0093.3470.0180.0870.705
1 EUR1.07389.52410.847299.6271.6127.78863.089
1 GBP1.267105.711.1811353.8011.9049.19774.496

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / Guatemalan Quetzal
1 CAD٥٫٦٨٠٤٦ GTQ
5 CAD٢٨٫٤٠٢٣٠ GTQ
10 CAD٥٦٫٨٠٤٦٠ GTQ
20 CAD١١٣٫٦٠٩٢٠ GTQ
50 CAD٢٨٤٫٠٢٣٠٠ GTQ
100 CAD٥٦٨٫٠٤٦٠٠ GTQ
250 CAD١٬٤٢٠٫١١٥٠٠ GTQ
500 CAD٢٬٨٤٠٫٢٣٠٠٠ GTQ
1000 CAD٥٬٦٨٠٫٤٦٠٠٠ GTQ
2000 CAD١١٬٣٦٠٫٩٢٠٠٠ GTQ
5000 CAD٢٨٬٤٠٢٫٣٠٠٠٠ GTQ
10000 CAD٥٦٬٨٠٤٫٦٠٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار كندي
1 GTQ٠٫١٧٦٠٤ CAD
5 GTQ٠٫٨٨٠٢١ CAD
10 GTQ١٫٧٦٠٤٢ CAD
20 GTQ٣٫٥٢٠٨٤ CAD
50 GTQ٨٫٨٠٢١٠ CAD
100 GTQ١٧٫٦٠٤٢٠ CAD
250 GTQ٤٤٫٠١٠٥٠ CAD
500 GTQ٨٨٫٠٢١٠٠ CAD
1000 GTQ١٧٦٫٠٤٢٠٠ CAD
2000 GTQ٣٥٢٫٠٨٤٠٠ CAD
5000 GTQ٨٨٠٫٢١٠٠٠ CAD
10000 GTQ١٬٧٦٠٫٤٢٠٠٠ CAD